إسرائيل تفرض إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، فرض الإغلاق العام على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة غدًا الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع الانتخابات العامة فى إسرائيل.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربى، أفيخاى أدرعى، إن "اتخاذ القرار بناء على تقييم الوضع الأمنى وتوجيهات المستوى السياسى". وأضاف أدرعى عبر "تويتر"، أن إغلاقًا آخر سيعلن خلال عيد الفصح اليهودى، من منتصف ليلة الخميس الجمعة، إلى منتصف يوم السبت المقبل.

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