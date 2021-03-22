كورونا حول العالم.. 123.2 مليون إصابة و447 مليون جرعة لقاح مضاد

جدة - نرمين السيد - أظهرت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 123.2 مليونًا حتى صباح اليوم الإثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات الموزعة حول العالم إلى 447 مليون جرعة.





ووفقًا لأحدث بيانات الجامعة الأمريكية، وصل إجمالى الإصابات بفيروس كورونا إلى 123.207 مليون حالة مؤكدة، فى حين تجاوز عدد المتعافين من الوباء 69.8 مليون، كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 2.715 مليون. وأظهرت بيانات "جونز هوبكنز" الأمريكية، أنه تم تقديم أكثر من 447 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم.

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