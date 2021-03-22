من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين،عقوبات على 11 شخصا على صلة بانقلاب الأول من فبراير بميانمار، حسب ما صرح به، جوزيب بوريل، مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد.
وقال بوريل، لدى وصوله اليوم الاثنين، لاجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: "بشأن ميانمار، سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصا ضالعين في الانقلاب وقمع المتظاهرين".
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في الثامن من مارس، أن الاتحاد بصدد فرض عقوبات على انقلابيي ميانمار، ومن المتوقع إعلان الأسماء فور تصديق الوزراء على القرار رسميا.
وفي 1 فبراير الماضي أطاح جيش ميانمار بالحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات الأخيرة في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 11 شخصا ضالعين في انقلاب ميانمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.