أسترازينيكا تطمئن العالم.. هذه نسبة فعالية اللقاح

قالت شركة أسترازنيكا التي صنعت لقاحا مضادا لفيروس كورونا، يحمل اسمها، إنه فعّال بنسبة تصل إلى 79 في المئة ضد الإصابة المصحوبة بالأعراض.

وأضافت الشركة في بيان، الاثنين، أن لقاحها فعّال ضد الحالات الشديدة وتلك التي تحتاج علاجا في المستشفى بنسبة 100 في المئة.

واستندت أسترازينكا في الأرقام التي ساقتها إلى تجارب سريرية واسعة شملت 32 ألف شخص في الولايات المتحدة وبيرو وتشيلي.

ومن شأن هذه النتائج أن تعزز الثقة أكثر في اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد، وتبدد المخاوف والاتهامات التي طالته في الأسابيع الأخيرة.

وكانت شركة أسترا زينيكا نفت أن يكون لقاحها متضمنا لمكونات مشتقة من لحم الخنزير، وذلك بعد أن أفتى مجلس العلماء الديني في إندونيسيا بحرمة اللقاح، زاعما وجود مادة من لحم الخنزير في اللقاح.

وقبل ذلك، أوقفت دول أوروبية كثيرة استخدام اللقاح بعد تقارير عن ارتباطه بجلطات في الدم، لكنه عادت لاستخدامه بعد أن أكدت الهيئات الطبية سلامته.

لكن مسحا نشرت نتائجه، الاثنين، أظهر أن الأوروبيين ما زالوا يشككون في سلامته.

وقالت الشركة إن التجربة أظهرت أن اللقاح لم يحمل آثارا جانبيا، ولم تظهر أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وسعيا منها لطمئنة الناس أكثر، قالت الشركة أن لجنة مستقلة لم تجد أي دليل يظهر تزايد خطر الإصابة بجلطات في الدم بين 21 ألف شخص تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وكان لقاح أسترازينيكا من بين أول وأرخص لقاحات كوفيد-19 التيجرى تطويرها وإنتاج كميات كبيرة منها ومن المقرر أن يصبح لقاحا أساسيا في برامج التطعيم في الكثير من الدول النامية.