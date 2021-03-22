عاجل.. الاستخبارات السودانية تضبط أسلحة ومتفجرات عند الحدود مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الاستخبارات السودانية، اليوم الإثنين، ضبط 4 إثيوبيين يهربون السلاح عبر الحدود، حسبما أفادت مراسلة قناة "العربية" منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الاستخبارات السودانية، اليوم الإثنين، ضبط 4 إثيوبيين يهربون السلاح عبر الحدود، حسبما أفادت مراسلة قناة "العربية" منذ قليل. وأشارت الأنباء إلى أن الاستخبارات السودانية ضبطت أسلحة ومتفجرات عند الحدود مع إثيوبيا.

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