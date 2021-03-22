لودريان: لبنان منقسم وعلى أوروبا أن تكون مستعدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال لو دريان، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى: "فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان"، محذرًا من أن لبنان "منقسم ويسير على غير هدى".

وأضاف لودريان: "عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة" معربًا عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة فى لبنان.