جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر أمنية، مقتل 40 شخصا فى هجوم بالنيجر عند الحدود مع مالى، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر أمنية، مقتل 40 شخصا فى هجوم بالنيجر عند الحدود مع مالى، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. وينشط الفرع المحلى التابع لتنظيم داعش فى المنطقة وأُلقى عليه بالمسؤولية فى هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.

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