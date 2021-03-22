جدة - نرمين السيد - أصدرت المؤسسة الليبية للإعلام فى طرابلس، أمس الأحد، قرارًا بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية فى المنطقتين الشرقية والغربية فى وكالة وطنية واحدة، ليعود الوضع إلى ما كانت عليه قبل الانقسامات السياسية وما شهدته البلاد من صراع.





ووفقًا لما أورده موقع "218" الليبى، اليوم الإثنين، جاء فى نص المادة الثانية من القرار 64 لعام 2021 أن تتحمل المؤسسة الليبية للإعلام تسوية كافة الالتزامات القانونية والإدارية والمالية المترتبة على وكالة الأنباء الليبية أثناء الانقسام. كما نصت المادة الثالثة للقرار على تولى لجنة مؤقتة إدارة وكالة الأنباء الليبية، فى انتظار تكليف مجلس إدارة دائم يصدر بتسميته قرار من رئيس المؤسسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توحيد وكالة الأنباء الليبية بعد 7 أعوام من الانقسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.