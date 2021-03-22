الهند: مقتل 4 متمردين فى اشتباك مع القوات الهندية فى كشمير

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقارير استخباراتية، اندلع الاشتباك بالأسلحة بعد مداهمة للجيش الهندى وقوات الشرطة الهندية قرية بمنطقة شوبيان، عقب ورود تقارير عن وجود متمردين فى المنطقة. كما أعلنت الشرطة المحلية فى الهند، انتشال جثث الأربعة مسلحين من موقع الاشتباك، وإصابة جندى. وأضافت أن المتمردين ينتمون لجماعة العسكر الطيبة، إحدى الجماعات المسلحة الرئيسية فى المنطقة.

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