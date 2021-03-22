الهند: 11.65 مليون إصابة و160 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت الهند، اليوم الإثنين، 212 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى أكبر حصيلة للوفيات منذ يناير الماضى، ما يرفع حصيلة وفيات الوباء إلى 159.967 حالة.





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