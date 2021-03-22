لبنان.. رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين فى الإنماء والإعمار

جدة - نرمين السيد - ووفق للوكالة الرسمية للأنباء فى لبنان، قررت هيئة التحقيق فى مصرف لبنان، برئاسة رياض سلامة، رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين فى مجلس الإعمار، ومهندسين وعدد من المتعهدين والاستشاريين بجرم الهدر فى شيكات الصرف الصحى، ومحطة تكرير. ويأتى قرار الهيئة اللبنانية على خلفية دعوى الإعلامى سالم زهران.

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