قوات الاحتلال تحتجز طاقم عمل قناة فلسطينية بـ الخليل

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فأن قوات الاحتلال احتجزت أفراد الطاقم، وأرغمتهم على مغادرة منطقة "عين البيضا"، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح مستوطنتى "ماعون" و"كرمئيل".

وكانت آليات تابعة للمستوطنين جرفت بحماية جيش الاحتلال، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أراضى زراعية فى منطقة "عين البيضا"، تعود ملكيتها لعائلات: "بحيص، والشواهين، والزهور، وادعيس".