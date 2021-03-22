أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي آل حاتم وآل السحيقي

الامين العام المساعد يواسي آل حاتم وآل السحيقيبعث الشيخ جابر عبدالله غالب، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ / طه احمد صالح ابو حاتم، عضو قياده فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، عضو اللجنه الدائمة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ / محمد طه احمد ابو حاتم، واخوانه وكافة ال ابوحاتم، بمديرية نهم محافظة صنعاء، عبّر الامين العام المساعد عن صادق تعازيه وعميق مواساته في هذا المصاب.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

--------------------------------------------------

كما بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة الشيخ/ منصور عبدالله مسعد السحيقي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / عمرمنصورعبدالله مسعد السحيقي واخوانه وكافة آل السحيقي بمخلاف عمار الدائرة (116) مديرية النادرة محافظة اب، عبّر الامين العام المساعد عن صادق مواساته العميقة في هذا المصاب .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

