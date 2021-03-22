وفاة نائبة برلمانية ألمانية على متن طائرة

توفيت نائبة ألمانية من حزب المستشارة أنغيلا ميركل، بعد انهيارها على متن طائرة أثناء عودتها إلى البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن كارين شترينتس (53 عاما) كانت عائدة من كوبا مع زوجها، وفق ما قال إيكهارت ريبيرغ، وهو نائب في البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يمثل تيار يمين الوسط.
وهبطت الطائرة اضطراريا في أيرلندا، لكن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ شترينتس. ولم يتضح سبب الوفاة أو سبب سفر النائبة إلى كوبا.
وشترينتس عضو في البرلمان الألماني منذ عام 2009، وتمثل دائرة انتخابية في ولاية مكلنبورغ فوربومرن شمال شرقي البلاد.
ولم تكن تخطط لإعادة انتخابها في الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في 26 سبتمبر المقبل.
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