روسيا: أمريكا ترفض إجراء محادثات مع بوتين ونأسف لذلك

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الشؤون الخارجية الروسية فى بيان على موقعها الإلكترونى "إهدار فرصة أخرى لإيجاد سبيل للخروج من جمود العلاقات الروسية الأمريكية الذى تسببت فيه واشنطن. والمسؤولية عن ذلك تقع كاملة على عاتق الولايات المتحدة".

كان بوتين قد قال يوم الخميس إنه يتعين إجراء محادثات مباشرة عبر الإنترنت بينه وبين بايدن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قال بايدن إنه يعتقد أن الرئيس الروسى قاتل وبعد أن هوت العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى منخفض جديد فى فترة ما بعد الحرب الباردة.