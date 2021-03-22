جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الشؤون الخارجية الروسية فى بيان على موقعها الإلكترونى "إهدار فرصة أخرى لإيجاد سبيل للخروج من جمود العلاقات الروسية الأمريكية الذى تسببت فيه واشنطن. والمسؤولية عن ذلك تقع كاملة على عاتق الولايات المتحدة".
كان بوتين قد قال يوم الخميس إنه يتعين إجراء محادثات مباشرة عبر الإنترنت بينه وبين بايدن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قال بايدن إنه يعتقد أن الرئيس الروسى قاتل وبعد أن هوت العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى منخفض جديد فى فترة ما بعد الحرب الباردة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: أمريكا ترفض إجراء محادثات مع بوتين ونأسف لذلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.