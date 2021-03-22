تايوان: تصادم مقاتلتين فى الجو شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز قيادة الإنقاذ الوطنى فى تايوان، اليوم الإثنين، وقوع تصادم بين مقاتلتين من طراز "إف5- إى" فى الجو، شرقى البلاد، معلنة العثور على طيار فيما لا يزال البحث مستمرًا عن الطيار الآخر.





وبحسب وسائل الإعلام المحلية، كانت الطائرتان من بين أربع مقاتلات أقلعت بعد ظهر اليوم الإثنين، للمشاركة فى برنامج تدريبى من قاعدة فى شرق تايوان. وقفز الطياران بمقعديهما من المقاتلتين بعد التصادم. وأشار بيان المركز الوطنى فى تايوان إلى إنقاذ أحد الطيارين بعد العثور عليه فاقدًا للوعى، فيما عُثر على مقعد طيار مكسور ومظلة. ومن جانبها، أصدرت الرئيسة التايوانية تساى إنج-ون، تعليمات للسلطات بالبحث عن الطيار المفقود، وبسرعة إجراء التحقيقات للوقوف على سبب الحادث.

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