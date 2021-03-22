البرلمان العربى: الجامعة العربية ستظل الإطار الجامع لدولها وعنوان اتحادها

جدة - نرمين السيد - وأضاف العسومى أنه بعد مرور 76 عام على تأسيس جامعة الدول العربية فى 22 مارس 1945م، فقد حققت العديد من الإنجازات فى توحيد الصف العربى، على الرغم من كل التحديات التى مرت بها طوال مسيرتها، والتى عصفت بالعديد من التجمعات الإقليمية الأخرى، إلا أنها ظلت صامدة كإطار جامع للدول العربية وعنوان رئيسى لاتحادها.

وأشاد رئيس البرلمان العربى بالجهود المخلصة التى تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت قيادة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى سبيل تفعيل وتطوير دور الجامعة والارتقاء بها إلى ما يلبى تطلعات الشعوب العربية فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها الأمة العربية، والتى تتعاظم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وتتطلب تعزيز التضامن العربى أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف العسومى أن البرلمان العربى إذ يشارك فى إحياء هذه الذكرى العزيزة مع سائر منظمات العمل العربى المشترك، فإنه عازم على تفعيل دوره وأداء رسالته على نحو يساهم فى تكامل الجهود الحكومية والبرلمانية فى خدمة العمل العربى المشترك وتدعيم آلياته والعمل على صون وحماية الأمن القومى العربى.