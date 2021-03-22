العراق: اعتقال 11 داعشيًا فى الموصل ونينوى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى اليوم، أعلن الجهاز القبض على 11 عنصرًا ارهابيًا من عصابات داعش الاجرامية وفق معلومات استخبارية، موضحًا أن بعضهم عمل بصفة مقاتل فى ديوان الجند لدى التنظيم الإرهابى، فيما توزعت مهام باقى الموقوفين بديوانى الغنائم والحسبة داخل ما يسمى بـ "ولايتى نينوى ودجلة".

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