أطباء المجر يستغيثون من كورونا
مع التزايد المستمر في أعداد المصابين بكورونا في المجر.. لم تجد السلطات الطبية بدا من إطلاق مناشدة تدعو فيها المتطوعين للانضمام إلى صفوف العاملين في المستشفيات بشمال غرب البلاد التي اكتظت تماما بالمصابين.
وتتزايد وتيرة الإصابة بالفيروس في المجر التي دخلت في الموجة الثالثة للجائحة، رغم أن معدلات التطعيم فيها ضمن الأفضل بين دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بعدد السكان.
وكانت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تشتري وتستخدم لقاحات صينية أو روسية بعدما قالت إن الإمدادات الغربية تأخرت.
وجاءت مناشدة اليوم الاثنين عبر صفحة الغرفة الصحية المجرية على فيسبوك بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا للمرضى بالمستشفيات بلغ 11276 بينهم 1340 على أجهزة التنفس الصناعي.
وقال لازلو سيارتو رئيس الغرفة الصحية "أقسام كوفيد-19 في جميع المستشفيات تقريبا مكتظة بشكل كبير، هناك نقص في الممرضين وأصبحوا منهكين بشكل متزايد".
ودعا المتطوعين الذين لديهم رغبة ويمكن الاعتماد عليهم للمشاركة في تدريب مدته ثلاث إلى أربع ساعات للانضمام إلى العاملين بالمستشفيات والمساعدة في ملاحظة المرضى ورعايتهم.
وفي بيان آخر دعت وحدة العناية المركزة بمستشفى بودابست سيملفيس الجامعي طلاب كليات الطب والكليات الأخرى للتطوع من أجل المساعدة في رعاية مرضى كوفيد-19.
(رويترز)
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