أخبار اليمن : استمرار تصعيد قوى العدوان في الحديدة

استمرار تصعيد قوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 38 غارة على أمانة العاصمة وخمس محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 117 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة و11 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات غارتين على الصليف، وإلقاء خمس قذائف من على طائرات مسيرة على حيس والفازة وتحليق للطيران الحربي والتجسسي .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة بني حسن في مديرية عبس محافظة حجة، و غارتين على مزارع دواجن لمواطنين في منطقة السنتين في مديرية خمر محافظة عمران.

وشن طيران العدوان غارتين على مطار صنعاء، وغارتين على حي النهضة وأربع غارات على منطقة النهدين وثلاث غارات على منطقة الحفا بأمانة العاصمة، كما شن غارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان محافظة صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 13 غارة على مديرية صرواح، وأربع غارات على مديريتي مجزر ومدغل وغارتين على مديرية رحبة.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.