الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على قائد الجيش فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - وكان الاتحاد الأوروبى، قد قرر اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 11 شخصًا على صلة بانقلاب 1 فبراير فى ميانمار، حسبما أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد.

ولدى وصوله إلى "اجتماع لوزراء خارجية التكتل فى بروكسل"، قال بوريل: "سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصًا ضالعين فى الانقلاب وقمع المتظاهرين".