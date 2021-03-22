الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 4 مسؤولين وكيان صينى بسبب الأويغور

جدة - نرمين السيد - وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى رسميًا، اليوم الإثنين، على وضع مسؤولين صينيين على القائمة السوداء، لانتهاكاتهم حقوق الإنسان، فى أول عقوبات يفرضها التكتل الأوروبى على بكين منذ حظر السلاح فى 1989، بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال دبلوماسى أوروبى إن وزراء الاتحاد وافقوا على حظر سفر وتجميد أموال 4 صينيين وكيان واحد، لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة فى إقليم شينغ يانغ. وستعلن الأسماء فى وقت لاحق اليوم.

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