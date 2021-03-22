السعودية: إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 حالة لأول مرة منذ أشهر

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 404 إصابات بالفيروس، وشفاء 387 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما رصدت الوزارة ارتفاع حالات الإصابة الحرجة إلى نحو 600.

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