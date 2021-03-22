إصابة 20 شرطيا واعتقال 7 أشخاص فى احتجاجات بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، إصابة 20 شخصا من أفرادها، واعتقال 7 متظاهرين، بعد اندلاع أعمال شغب خلال احتجاجات "بريستول" التى نظمت اعتراضا على التشريع الشرطى الجديد الذى اقترحته الحكومة.





من جانبه قال أندى مارش، المفوض فى شرطة أفون وسومرست المحلية، إن "عددًا أكبر" سيتم اعتقاله فى الساعات والأيام المقبلة، حيث يقوم الضباط بفحص كمية كبيرة من لقطات كاميرات المراقبة التى توثق ما حدث ليلة الأحد. وتجمع الآلاف فى جميع أنحاء إنجلترا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمعارضة التشريع - الذى وصفه مئات من خبراء القانون بأنه "شديد القسوة" - ويخشون أن يصبح مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم بمثابة "توسع مقلق لسيطرة الدولة على التجمعات القانونية"، بحسب "الإندبدنت" البريطانية.

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