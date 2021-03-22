القوات الليبية تحرر 85 مهاجرا من جنسيات إفريقية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان القوات الليبية، فأن مفارز اللواء تمكنت من القضاء على أوكار المجرمين والقبض على 16 مهربا بالمناطق المستهدفة، مشيرا إلى إصابة ثلاثة جنود من اللواء ومقتل مهرب فى اقتحام عدة مواقع للاتجار بالبشر ببنى وليد.

وأوضح اللواء أن القوات صادرت عدداً من الأسلحة والآليات المستخدمة فى أعمال التخريب، موضحا استمرار جنوده فى مهامّهم وأنهم سيقتحمون أوكار الجريمة أينما كانت.

وتابع فى كلمته: هناك 20 ألف مرتزق فى ليبيا وهو ما يحتاج إلى تواصل مع كافة الأطراف لإخراجهم.. يجب التفكير بحكمة لحل هذه الأزمة فى ظل وجود أطماع فى ليبيا"، مؤكدا أهمية تقديم الوزراء المرشحين لتولى حقائب وزارية لإقرار الذمة المالية، مؤكدا أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأطراف تسعى لاحتلال الأراضى الليبية.