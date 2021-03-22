لم يسفر اجتماع عقد، الاثنين، بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، عن اتفاق على حكومة جديدة.
وقال الحريري بعد الاجتماع، إن عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة، وهو ما رفضه الحريري الذي يسعى إلى تشكيل حكومة من اختصاصين.
وسلم الحريري قبل مغادرته قصر بعبدا، وبعيد كلمة قصيرة، للصحفيين قائمة بأسماء الوزراء الذين رفض عون الموافقة عليهم، داعيا الشعب على الحكم على تشكيلة الحكومة بنفسه.
قائمة بأسماء الوزراء المقترحين في تشكيلة الحكومة اللبنانية:
الصحة فراس أبيض
الشؤون الاجتماعية والبيئة ناصر ياسين
العدل لبنى مسقاوي
المال يوسف خليل
العمل مايا كنعان
الأشغال العامة والنقل إبراهيم شحرور
التنمية الإدارية والساحة جهاد مرتضى
الخارجية والزراعة ربيع نرش
الدفاع أنطوان قليموس
الثقافة فاديا كيوان
التربية والتعليم عبدو جرجس
الشباب والرياضة والإعلام وليد نصار
الاقتصاد سعادة الشامي
الطاقة والمياه جو صدي
الداخلية والبلديات زياد أبو حيدر
الاتصالات فادي سماحة
الصناعة والمهرجين كاربيت سليخانيان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء تشكيلة الحريري التي قدمها لعون.. ومصيرها كان الرفض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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