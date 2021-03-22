موسكو تتهم مسؤولاً أوروبيًا رفيعًا بالتحيز ضد لقاح سبوتنيك-فى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتصريحات أدلى بها لشبكة "تى إف 1"، مساء أمس الأحد، قال برينتون: "لا حاجة لنا إطلاقاً بـ "سبوتنيك-فى"، مضيفًا أن "الروس يواجهون صعوبات فى تصنيعه، وسيكون علينا على الأرجح مساعدتهم. إذا احتجنا لتوفير مصنع أو اثنين لهم لتصنيعه، فلم لا، لكن الأوروبيين هم الأولوية حاليًا".

واتهم صندوق الاستثمار المباشر الروسى، الذى دعم تطوير "سبوتنيك-فى"، برينتون بـ"التحيز بشكل واضح" ضد اللقاح لأنه روسى، قائلاً إن: "المفوض العزيز برينتون، توقف رجاء عن التحيز. يريد الأوروبيون لقاحات آمنة وفعالة، وهو ما فشلت حتى الآن فى توفيره".

وأشار الصندوق عبر "تويتر"، إلى ترخيص استخدام "سبوتنيك-فى" فى 54 دولة.

ووفقًا لـ "فرانس برس"، بدأت وكالة الأدوية الأوروبية النظر فى ترخيص اللقاح الروسى، فى خطوة رئيسية لإقرار أول لقاح مضاد لكورونا غير غربى يستخدم فى التكتل الذى يضم 27 بلدًا.

وثال الصندوق الروسى، إنه إذا كانت تصريحات برينتون "موقفًا رسميًا للاتحاد الأوروبى، فرجاء أبلغونا حتى لا يكون هناك أى سبب لانتظار ترخيص وكالة الأدوية الأوروبية بسبب تحيزكم السياسى. سنواصل إنقاذ حياة الناس فى دول أخرى".

فيما كانت مجلة "لانسيت" الطبية نشرت نتائج تؤكد أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 90%.