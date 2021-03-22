الحكومة الفلسطينية تندد بمضايقة وزير خارجيتها على معابر الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أدانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكى من مضايقات لدى عودته والوفد المرافق له إلى الأراضى الفلسطينية، أمس الأحد، عبر معبر تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى، بعد مهمة خارجية.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، قبل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين: "ندين ما تعرض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".

وكان المالكى التقى ووفد من وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس الماضى، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فى إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة التى قررت فتح تحقيق فى جرائم مفترضة ارتكبها الجيش الاسرائيلى فى غزة، وفق ما أعلنت فى 3 مارس الجارى.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عبر موقعها، أن إسرائيل سحبت بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياض المالكى، وألغت تنسيق المرور عبر المعابر والحدود، واستدعت الوفد المرافق للتحقيق معه.

كما أعلن مساعد وزير الخارجية عمار حجازى، إيقافه مع زميل آخر لحوالى ساعتين "من ضمنها ساعة ونصف فى الحديث والتحقيق عن جولتنا الأخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية. قالوا لنا إن هذا الموضوع عندهم حساس ولن يسمحوا لنا بالتحرك فيه بسهولة".

وأكد اشتية على أن "هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها".

وتصدر إسرائيل بطاقات تحرك خاصة للمسؤولين الفلسطينيين على المعابر العسكرية، لتنسيق تحركاتهم.