الحريرى: عون مصر على الثلث المعطل فى التشكيلة الحكومية

جدة - نرمين السيد - وقال الحريرى من بعبدا: "باجتماعى الأخير اتفقنا على اللقاء اليوم، إلا أنه للأسف عون مصر على الثلث المعطل فى التشكيلة الحكومية، بينما سأترك الحكم على التشكيلة المقترحة للبنانيين"، وأضاف: "أهدف إلى العمل على تفادى انهيار البلاد".
كان الحريرى قد أكد فى وقت سابق، أن هدف الحكومة المقبلة وقف انهيار الاقتصاد والليرة اللبنانية، فضلا عن إعادة الثقة بالاقتصاد اللبنانى مرة أخرى.
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