الجامعة العربية: نعمل على توحيد الجهود لمواجهة تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الجامعة العربية إنها حرصت خلال السنوات الماضية، على تعزيز العمل العربى المشترك، والعمل على حل الاضطرابات الأمنية والسياسية والاقتصاية والاجتماعية، و مواصلة العمل من أجل التضامن العربى فى مواجهة التدخلات الخارجية وتنسيق المواقف وصولا للأمن العربى الجماعى وتحقيقا لتنسيق المواقف حفاظا على سلامة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها.





وأوضحت الجامعة فى بيان صدر اليوم الإثنين، أن الجامعة العربية واصلت بذل الجهود لتنسيق السياسات والاستراتيجيات التى تتم لصالح المواطن العربى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال المنظمات العربية المتخصصة. وأشار البيان إلى أنه فى ظل جائحة تداعيات فيروس كورونا، تعمل الجامعة العربية بدأب على تنسيق الجهود، للتحرك الجماعى الفاعل لاحتواء آثار الجائحة على المستويين الاقتصاى والاجتماعى. وقال البيان إن الأمانة العامة للجامعة العربية إذ تحيى ذكرى هذا اليوم المهم فى تاريخ العمل العربى المشترك، تتمنى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون العربى الكبير بين الدول العربية أعضاء الجامعة، وزيادة التنسيق فى المواقف المشتركة بما يعود بالنفع على الشعوب العربية كلها، وذلك لاستشراف مستقبل أفضل للشعوب العربية.

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