الخارجية الصينية: على الاتحاد الأوروبى تصحيح الخطأ وعدم التدخل فى شؤوننا

جدة - نرمين السيد - وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، قد أعلنوا اليوم الإثنين، فى بروكسل اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين عن قمع أقلية الإيجور فى منطقة شينجيانج.

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