رئيس الوزراء البريطانى يحذر من موجة ثالثة لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون اليوم الإثنين "الخبرات السابقة علمتنا أنه عندما تضرب موجة أصدقاءنا فإنها ستصل إلى شواطئنا أيضا وأتوقع أن نشعر بهذه التأثيرات فى وقتها".
وردا على سؤال عن خطر تهديدات الاتحاد الأوروبى بحظر تصدير اللقاح للمملكة المتحدة على برنامج التطعيم فى بريطانيا، قال جونسون إنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث. وتابع "اطمأننت خلال الحديث إلى الشركاء من الاتحاد الأوروبى على مدى الشهور القليلة الماضية من أنهم لا يرغبون فى رؤية عثرات وأعتقد أن هذا مهم جدا جدا".
وقال إن بريطانيا ماضية قدما فى برنامج التطعيم مؤكدا أن خطة تخفيف القيود وفقا لخارطة الطريق تسير على ما يرام.
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