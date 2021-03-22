عاجل.. أمريكيون يرجحون مغادرة بايدن لمنصبه بسبب وضعه الصحى

جدة - نرمين السيد - ووفقا للقناة، فإن الشعب الأمريكى يعتقد أن اختيار بايدن زعيما للولايات المتحدة لم يكن عرضيا، ويرجحون أن تحل نائب الرئيس، كامالا هاريس، مكانه قريبا.

وقد أثار تعثر بايدن، (78 عاما) 3 مرات وسقوطه، أثناء صعوده سلم الطائرة يوم الجمعة الماضية، جدلا وانتقادات لحالته الصحية. وعلى إثر ذلك صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى "فى حالة صحية جيدة".