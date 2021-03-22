أطباء ينجحون في زرع رئتين لمريض كورونا

واشنطن ـ وكالات: قال أحد مستشفيات شيكاغو إن الأطباء أجروا بنجاح واحدة من أولى عمليات زرع الرئة المزدوجة في العالم على مريض مصاب بفيروس كورونا باستخدام رئتي متبرع تعافى من المرض، وقال الجراحون في مستشفى نورث وسترن ميديسن إن المتلقي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا العام الماضي وازدادت حالته سوءاً، لدرجة أنه كان يعتمد على أجهزة دعم الحياة وفي حاجة ماسة إلى عملية زرع، وتم الحصول على الرئتين من متبرع ثبتت إصابته بالفيروس سابقًا، لكنه عانى فقط من أعراض خفيفة وتعافى من المرض، قبل وفاته لسبب غير ذي صلة بفيروس كورونا. بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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