أخبار اليمن : النواب يستمع إلى تقرير لجنة الخدمات

النواب يستمع إلى تقرير لجنة الخدماتاستمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة الخدمات، بشأن الشكوى المقدمة من النقابة العامة لعمال وموظفي وزارة الكهرباء والطاقة المتعلقة بعدم العمل بالرؤية المقدمة منها والهادفة إلى استعادة نشاط المؤسسة العامة للكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية.

تضمن التقرير، رؤية النقابة العامة وأهدافها ومضمونها، وكذا ردود وزارة الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نزولها الميداني إلى مركزي الرقابة الجمركية "الحزم بمحافظة الجوف - سقم بمحافظة تعز" وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وخلال الجلسة تطرق مقرر لجنة الإعلام والثقافة والسياحة محمد الجنيد، إلى ضرورة الاهتمام بحفظ الكتب التاريخية القديمة حتى لا تتعرض للتلف في المباني والمقار التي تأثرت جراء قصف طيران العدوان.

وفي هذا الصدد حث رئيس المجلس حكومة الإنقاذ والجهات المعنية الاضطلاع بدورها في حفظ الكتب التاريخية.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.