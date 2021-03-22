"شل مصر" توقع اتفاقيات لمنطقتي امتياز بحري للغاز في المتوسط

وقعت شركة "شل مصر"، الاثنين، اتفاقيات لمنطقتي امتياز بحري للغاز في المتوسط، حسب ما أفادت وكالة رويترز.

وذكر المصدر أن "شل مصر" وقعت اتفاقيتين مع وزارة البترول المصرية في منطقة حوض هيرودوت بالمياه العميقة في المتوسط.

وأوضح أن الامتيازين البحريين هما شمال مارينا وشمال كليوبترا البحرية.

وتستحوذ شل مصر، من خلال بي.جي دلتا المملوكة لها ملكية كاملة، على 63 بالمئة. أما النسبة الباقية فتعود لشركة نوبل إنرجي إيجيبت (التابعة لشيفرون) بحصة تبلغ 27 بالمئة، وشركة ثروة للبترول بنسبة عشرة بالمئة.

وتغطي القطاعات الممنوحة في الاتفاقيتين مساحة قدرها 6477 كيلومترا مربعا.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار استراتيجية شل لتركيز استثماراتها بمصر في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة بما يحقق تنمية متزايدة في سلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي.