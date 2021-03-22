سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن أن تستمر وأسقطنا 40 صاروخًا

وحسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم، أشار المقداد إلى أن "الجيش العربى السورى تمكن من إسقاط 40 صاروخًا، فيما لم تحقق إسرائيل أى مكاسب على الأرض، خاصة فى مناطق الحدود.
ووصف المقداد مواقف سلطنة عُمان من الأزمة السورية والقضايا الإقليمية والدولية المهمة بـ"الإيجابية والدقيقة"، لأنها مُستلهمة من الفكر المستنير للسلطان هيثم بن طارق.
وأشاد المقداد بسياسة السلطنة المتزنة والهادئة التى تتصف دومًا بالمسؤولية، ما أكسبها احترام وتقدير العالم، مثمنًا الجهود العمانية الساعية لإنهاء معاناة الشعب السورى بسبب الحرب.
وأشار وزير الخارجية السورى، الذى وصل إلى عمان أول أمس السبت، إلى أن زيارته للسلطنة هى الأولى لدولة عربية منذ تعيينه وزيرًا للخارجية والمغتربين، "وتحمل الكثير من الدلالات من بينها تأكيد عُمق العلاقات والروابط بين الشعبين والبلدين الشقيقين"، مؤكدًا دور السلطنة الداعم لإعادة الاستقرار لسوريا لتستأنف أدوارها العربية والإقليمية والدولية.
وعن عودة سوريا لجامعة الدول العربية قال الوزير المقداد: "سوريا هى قلب العروبة النابض، سوريا لم تخرج من جامعة الدول العربية، بإجماع العرب"، مؤكدًا أن التذرع بالأوضاع فى سوريا سيسهم فى إطالة الأزمة السورية، واصفًا غياب بلاده عن الجامعة بـ "نقص فى العمل العربى المشترك".
وعن المصالحة السورية أكد المقداد، أن حكومة بلاده تعمل من أجل الشعب السورى والاهتمام بمتطلباته، وهى على استعداد للجلوس مع المعارضة للحوار حول أُطر المسؤولية ومصلحة الشعب السورى "باستثناء الجماعات الإرهابية التى تمول من الخارج، والتى لا يمكن التفاوض أو الجلوس معها لما تحمله من أجندات خارجية".
كما كشف المقداد عن عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ إلى سوريا، مضيفًا: "ونحن مع عودة اللاجئين دون أى شروط لأنهم إنما يعودون إلى وطنهم".
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