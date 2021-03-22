السعودية: نريد وقف إطلاق نار شامل.. والكرة الآن فى ملعب الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، مبادرة ترمى إلى إنهاء أزمة اليمن بهدف الوصول إلى اتفاق سياسى شامل، مشيرا إلى أن المبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لوقف نزيف الدم وإعلاء مصلحة اليمن.





وقال بن فرحان فى مؤتمر صحفى عقده فى الرياض"نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيدا للحوار السياسى والكرة الآن فى ملعب الحوثيين، إلا أنه لا مؤشر حتى الآن على رغبة الحوثيين فى السلام". وتابع وزير الخارجية السعودى: "المملكة تنسق مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة فى اليمن"، مؤكدا "سنواصل دعمنا للشعب اليمنى وحكومته الشرعية"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وشدد الأمير فيصل بن فرحان فى الوقت ذاته على أن تدخلات إيران هى التى تؤثر على الوضع فى اليمن، لافتا إلى أن المملكة تحافظ على حقها فى الدفاع عن نفسها فى اليمن.

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