مندوب اليمن فى الأمم المتحدة: الحوثيون يستفيدون من معاناة الشعب اليمنى

جدة - نرمين السيد - أعرب مندوب اليمن فى الأمم المتحدة عبد الله السعدى، عن ترحيبه بكل المبادرات لإنهاء الأزمة فى البلاد، قائلا إن "الحكومة الشرعية حرصت منذ البداية على إنهاء الأزمة".





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