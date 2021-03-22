تقارير استخباراتية: إيران تخفى معدات قد تستخدم فى صناعة سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - وتشمل المعدات التى يجرى إخفاؤها عن مفتشى الأمم المتحدة: معدات للضخ، وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزى، وآلات تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع الأسلحة، حسبما أفادت به صحيفة "تليجراف".

بالإضافة إلى ذلك، أيضاً تخزَّن مواد مثل ألياف الكربون، فى مواقع سرية بإيران، التى يمكن استخدامها فى إنتاج أجهزة طرد مركزى متطورة.

ويعتقد مسؤولو المخابرات أن المواد التى من المفترض أن يعلَن عنها لمفتشى الأمم المتحدة بموجب شروط الاتفاق النووى الإيرانى لعام 2015، تخزَّن فى 75 حاوية، مؤكدين أن النظام الإيرانى ما زال مصمم على امتلاك سلاح نووى.

وكان مفتشو الأمم المتحدة، قد اتهموا العام الماضى إيران، بإخفاء العناصر الرئيسية لأنشطتها النووية عمداً، وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا فى الإدانة لمنعها المفتشين من الوصول إلى موقعين نوويين رئيسيين.