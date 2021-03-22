الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرة السعودية: اختبار حقيقى للحوثى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية اليمنية، فى بيان، "نرحب بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم".
وأضافت أن المبادرة تتوافق مع موقف الحكومة اليمنية الذى عبرت عنه مع كل نداءات السلام وفى كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.
واعتبر البيان أن المبادرة السعودية جاءت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، فى الوقت الذى يقود فيه الجيش اليمنى مسنودا برجال القبائل ملاحم بطولية محققا انتصارات فى مختلف جبهات القتال التى أشعلتها المليشيات الحوثية فى مأرب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع.
وتابعت إن المبادرة "اختبار حقيقى لمدى رغبة مليشيات الحوثى المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولى المنادى بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسى".
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