وزير الخارجية الأمريكى يؤكد التزام واشنطن بأمن السعودية

جدة - نرمين السيد - ندد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى اتصال مع نظيره السعودى فيصل بن فرحان بن عبد الله، بالهجمات الأخيرة على السعودية، مشيرا إلى أنها تأتى من جماعات مسلحة موالية لإيران.





وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان إن "بلينكن جدد التزام الولايات المتحدة بدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية"، وأكد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من كل الأطراف فى اليمن. كما ناقش الجانبان أيضا دعم جهود الموفد الأممى والمبعوث الأمريكى لحل الصراع فى اليمن، فضلا عن إصلاحات حقوق الإنسان والاجتماعية والاقتصادية.

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