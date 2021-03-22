كورونا.. الأردن يسجل أكبر عدد وفيات منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، عن وفاة 109 أشخاص في المملكة بسبب فيروس كورونا، وذلك في أعلى حصيلة وفيات يومية في البلاد منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عام.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التي سجلتها السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، بلغت 9 آلاف و269 إصابة. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في الأردن إلى 5 آلاف و985 شخصا، في حين وصل عدد الإصابات في البلاد إلى نحو 545 ألف مصاب. أما عدد المتعافين فقد تجاوز 441 ألف شخص.

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