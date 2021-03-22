بعد تعليقه.. إسبانيا تعلن استعدادها لاستخدام لقاح أسترازينكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، فإن إسبانيا تخطط لاستخدام لقاحات من تطوير شركتى "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين المصنعتين للأدوية على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن سن 65 عامًا أو لديهم مخاطر صحية، بينما سيتم استخدام لقاح "أسترازينكا" بصورة أساسية مع الشباب.

وكانت إسبانيا قد أعلنت الأسبوع الماضى، أنها ستستأنف استخدام اللقاح، بعد غدا لأربعاء بعد تعليق استخدامه على خلفية تقارير أفادت بتسببه فى حدوث تجلطات دموية لدى من يتلقاه، وهذا ما نفته وكالة الأدوية الأوروبية، مؤكدة أن منافع اللقاح فى الحماية من الفيروس أكثر من المخاطر.