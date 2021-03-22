ألمانيا تعتزم تمديد إغلاق كورونا حتى 18 أبريل المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت إذاعة ألمانيا - فى تقرير لها، إن "الحكومة تعمل حاليا على إصدار قرار بتشديد قيود الخروج من المنزل لنحو 40 مليون مواطن"، مشيرة إلى أن الزيادة الهائلة فى أعداد المصابين بالفيروس فى البلاد هو السبب فى رغبة الحكومة تمديد الإغلاق حتى 18 أبريل، فضلا عن عدم السماح للأفراد بالخروج من منازلهم فى المساء إلا للضرورة القصوى.
جدير بالذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تجتمع كل ثلاثة أسابيع مع ورؤساء حكومات الولايات الفيدرالية الـ16 فى مؤتمر بالفيديو لمناقشة تطورات التعامل مع وباء كورونا.
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