الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ كورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 109 وفيات جديدة بفيروس كورونا، فى أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة قبل نحو عام.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 109 وفيات جديدة بفيروس كورونا، فى أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة قبل نحو عام. وبحسب الوزارة، تم تسجيل 8.789 إصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 5.876 وفاة و535.455 إصابة.

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