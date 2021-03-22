رئيس البرلمان العربى: المبادرة السعودية تمثل خارطة طريق لإنهاء أزمة اليمن

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى، تأييد البرلمان العربى التام للمبادرة التى أعلنتها المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسى شامل، مثمناً الجهود المُخلصة والمُقدرة التى تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، مضيفاً أن هذه المبادرة تعكس الدور الريادى للمملكة وجهودها المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة والتخفيف عن المعاناة اليومية للشعب اليمنى الشقيق.





وأكد رئيس البرلمان العربى أن المبادرة السعودية تتضمن خارطة طريق واضحة ومفردات عملية ومحددة قابلة للتطبيق، وتمثل فرصة ثمينة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائى وشامل، داعياً جميع أطراف الأزمة إلى استغلال هذه الفرصة والتجاوب الفورى والكامل مع المبادرة، وذلك حقناً للدماء ووضع حد نهائى للتدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية اليمنية، وخاصة التدخلات الإيرانية الفجة التى ساهمت فى تأجيج الأزمة اليمنية على مدار السنوات الماضية. ودعا رئيس البرلمان العربى أطراف الأزمة اليمنية إلى الاستجابة الفورية للدعوة السعودية بالوقف الشامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة تمهيداً إلى الانتقال إلى مناقشة الحل السياسى الشامل. كما طالب المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن الدولى، بدعم هذه المبادرة واعتمادها رسمياً كآلية لحل الأزمة اليمنية، لاسيما وأنها تنطلق من الثوابت الدولية المعترف بها كإطار عام لحل الأزمة سياسيا، وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولى وخاصة القرار رقم 2216.

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