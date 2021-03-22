السعودية: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران

جدة - نرمين السيد - قال الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودى، إننا سنستمر فى الدفاع عن أراضى وحدود المملكة العربية السعودية، وفى دعم الحكومة اليمنية وقواتها.





وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن المملكة تسعى لتحقيق السلام فى اليمن، مشيرا إلى أن المبادرة السعودية تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران. كما أكد التزام بلاده بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ما تم الإعلان عنه يأتى ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسى شامل.

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