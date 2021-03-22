الإمارات: المبادرة السعودية فرصة ثمينة لوقف شامل لإطلاق النار فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، عن تأييد بلاده لمبادرة المملكة العربية السعودية التى أعلنت عنها اليوم للتوصل إلى حل سياسى شامل فى اليمن.





وقال بن زايد، إن المبادرة السعودية فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار فى اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسى دائم. وأكد التزام دولة الإمارات التام بالوقوف إلى جانب الشعب اليمنى ودعم طموحاته المشروعة فى التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.

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