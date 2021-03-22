أمريكا تفرض عقوبات على ضباط بجيش ميانمار

جدة - نرمين السيد - قالت أندريا جاكى مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية "لا بد أن ينتهى العنف القاتل الذى تمارسه قوات الأمن البورمية ضد المحتجين السلميين". وأضافت "نواصل الوقوف مع شعب بورما".

واستهدف إجراء وزارة الخزانة تان هلاينج أحد قادة قوات الشرطة، وضابط الجيش أونج سو، وأيضا كيانين عسكريين هما فرقة المشاة الخفيفة 33 فى الجيش البورمى وفرقة المشاة الخفيفة 77 فى الجيش البورمى.